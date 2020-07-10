Центровой Айверсон покинул «Зенит»
10 июля 2020, 12:00
Центровой Колтон Айверсон покинул «Зенит». Срок действия контракта между 31-летним американцем и клубом завершился, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
Айверсон перешел в «Зенит» летом прошлого года. В Единой лиге ВТБ он сыграл 11 матчей, в среднем набирал 7,9 очка, делал 4,4 подбора, отдавал 1,2 передачи. Его средние показатели в 26 матчах Евролиги: 5,6 очка, 4,6 подбора, 1 передача.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/07/10/kolton-ayverson-zavershaet-vystupleniya-za-zenit/
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