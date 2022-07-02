Центровой Антон Пушков покинул «Зенит»

Центровой Антон Пушков покидает «Зенит» по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

Уроженец Сургута выступал за сине-бело-голубых со второго клубного сезона и до первого в истории чемпионства в Единой Лиге ВТБ, которое было оформлено в июне 2022 года.

В составе «Зенита» 33-летний Пушков трижды становился бронзовым призером Единой лиги, а в прошедшем сезоне — победителем турнира.

Пушков провел более 250 матчей за «Зенит», из которых около 100 были сыграны в европейских лигах.