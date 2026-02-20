Хаджибегович перешел из «Автодора» в «Локомотив-Кубань»

Центровой «Автодора» Ален Хаджибегович продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

«Автодору» не впервой предоставлять максимальные возможности талантливым игрокам, раскрывать их и давать путевку в жизнь. Вполне логично, что один из самых эффективных игроков лиги, тем более центровой, привлек активное внимание топов Единой лиги ВТБ. Фактически за Хаджибеговича развернулась настоящая борьба. Мы же в такой ситуации не можем препятствовать игроку», — сказал президент «Автодора» Олег Родионов.

Хаджибегович выступал за саратовскую команду с 2025 года. До этого он играл в катарских «Аль-Хоре» и «Аль-Садде», «Гифу Свупс» из Японии, российской «Руне», черногорских «Ловчене» и «Подгорице», польской «Зелена-Гуру», литовском «Литкабелисе» и английском «Лондон Лайонсе».

В сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ Хаджибегович провел 19 матчей, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель сезона) и отдавал 1,5 передачи.