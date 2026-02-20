Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

20 февраля, 18:16

Хаджибегович перешел из «Автодора» в «Локомотив-Кубань»

Алина Савинова

Центровой «Автодора» Ален Хаджибегович продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

«Автодору» не впервой предоставлять максимальные возможности талантливым игрокам, раскрывать их и давать путевку в жизнь. Вполне логично, что один из самых эффективных игроков лиги, тем более центровой, привлек активное внимание топов Единой лиги ВТБ. Фактически за Хаджибеговича развернулась настоящая борьба. Мы же в такой ситуации не можем препятствовать игроку», — сказал президент «Автодора» Олег Родионов.

Хаджибегович выступал за саратовскую команду с 2025 года. До этого он играл в катарских «Аль-Хоре» и «Аль-Садде», «Гифу Свупс» из Японии, российской «Руне», черногорских «Ловчене» и «Подгорице», польской «Зелена-Гуру», литовском «Литкабелисе» и английском «Лондон Лайонсе».

В сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ Хаджибегович провел 19 матчей, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель сезона) и отдавал 1,5 передачи.

Источник: https://t.me/bcavtodor/9845
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
Читайте также
Депутат рады Бобровская сообщила о планах по ужесточению мобилизации на Украине
«Локомотив» нашел замену Хартли. Квартальнов возвращается в Ярославль
В России могут ввести алкозамки в автомобилях к 2030 году
Сперцян поедет в Саудовскую Аравию, «Спартак» отобрал Пруцева у «Локо», ЦСКА собирает странный тренерский штаб. Трансферные слухи РПЛ
Шнайдер спасла провальный сет в матче с Олейниковой. Россиянка — в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Погибшего кита Тимми извлекли из воды на побережье Дании
Популярное видео
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Попов: «Меня приглашали в сборную по баскетболу 3х3 незадолго до Игр в Токио, но тогда я был не готов»

«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» и одержал третью победу подряд

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости