Вяльцев: «Локо» — неудобный соперник для «Зенита»

Двукратный обладатель Еврокубка, бывший защитник «Зенита» Егор Вяльцев прокомментировал поражение питерцев от «Локомотива-Кубань» (76:86) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ-2024/25.

«На бумаге написать можно все, что угодно: бумага все стерпит. Здесь [в баскетболе] всегда баттл один на один: ты или тебя. Сегодня по игрокам «Локомотива-Кубань» было видно, что каждый выкладывался в защите гораздо грамотнее и четче относительно того же Бэйкона. Ищенко подключили в ротацию на защиту, чтобы не нафолились те ребята, которые были нужны в концовке.

«Локо» — неудобный соперник для «Зенита»: южане имеют размер на тройке, они могут все меняться — те же Узинский, Ищенко, Квитковских, Кливленд, Макколл. Они все могут защищаться против Бэйкона. Они сегодня это доказали. Очевидно было, что хозяева были посвежее, да и желания у них было побольше. Они забрали все мячи на подборе после быстрых переходов», — заявил экс-игрок «Зенита» и «Химок» в эфире «Взял мяч».

Четвертый матч полуфинальной серии состоится в Краснодаре 13 мая. После трех игр «Зенит» ведет со счетом 2-1.