Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

11 мая, 17:27

Вяльцев: «Локо» — неудобный соперник для «Зенита»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратный обладатель Еврокубка, бывший защитник «Зенита» Егор Вяльцев прокомментировал поражение питерцев от «Локомотива-Кубань» (76:86) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ-2024/25.

«На бумаге написать можно все, что угодно: бумага все стерпит. Здесь [в баскетболе] всегда баттл один на один: ты или тебя. Сегодня по игрокам «Локомотива-Кубань» было видно, что каждый выкладывался в защите гораздо грамотнее и четче относительно того же Бэйкона. Ищенко подключили в ротацию на защиту, чтобы не нафолились те ребята, которые были нужны в концовке.

«Локо» — неудобный соперник для «Зенита»: южане имеют размер на тройке, они могут все меняться — те же Узинский, Ищенко, Квитковских, Кливленд, Макколл. Они все могут защищаться против Бэйкона. Они сегодня это доказали. Очевидно было, что хозяева были посвежее, да и желания у них было побольше. Они забрали все мячи на подборе после быстрых переходов», — заявил экс-игрок «Зенита» и «Химок» в эфире «Взял мяч».

Четвертый матч полуфинальной серии состоится в Краснодаре 13 мая. После трех игр «Зенит» ведет со счетом 2-1.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Егор Вяльцев
Читайте также
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» победил «Зенит» и сократил отставание в серии

Баскетболист ЦСКА Аврамович назвал лучших футболистов мира

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости