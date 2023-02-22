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Сегодня, 16:04

Бывший игрок «Зенита» Шон Арманд перешел в «Автодор»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Автодор» объявил о переходе американского защитника Шона Арманда.

Срок контракта с экс-игроком «Зенита» не уточняется.

В прошлом сезоне 31-летний американец выступал за испанскую «Фуэнлабраду», а в середине сезона перешел в турецкий «Петким Спор», за который набирал 20,5 очка, 3,1 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру при 48,3 процентах из-за дуги.

Арманд ранее уже выступал в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2018/19 он был игроком «Зенита» и принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 8,2 очка и 2,7 передачи за 21 минуту на паркете.

БК Автодор
БК Зенит
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