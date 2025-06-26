Бывший игрок ЦСКА Теодосич объявил о завершении карьеры

Экс-защитник ЦСКА Милош Теодосич завершил профессиональную карьеру.

В марте 2025 года баскетболисту исполнилось 38 лет.

«Дорогие друзья, уважаемые поклонники и ценители баскетбола. Прежде всего, спасибо за 30 лет борьбы, удовольствия, радости и печали. Настал момент попрощаться», — цитирует Теодосича Meridian Sport.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 годы. С армейцами серб стал 5-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в сезоне-2015/16.

Последним клубом Теодосича стала «Црвена Звезда». Также он играл в итальянском «Виртусе», «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА и «Олимпиакосе».