26 июня, 17:56

Бывший игрок ЦСКА Теодосич объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экс-защитник ЦСКА Милош Теодосич завершил профессиональную карьеру.

В марте 2025 года баскетболисту исполнилось 38 лет.

«Дорогие друзья, уважаемые поклонники и ценители баскетбола. Прежде всего, спасибо за 30 лет борьбы, удовольствия, радости и печали. Настал момент попрощаться», — цитирует Теодосича Meridian Sport.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 годы. С армейцами серб стал 5-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в сезоне-2015/16.

Последним клубом Теодосича стала «Црвена Звезда». Также он играл в итальянском «Виртусе», «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА и «Олимпиакосе».

Баскетбол
БК ЦСКА
Милош Теодосич
  • Александр Иванов

    легенда , конечно ... 18 сезонов в Евролиге !! , а и в НБА не потерялся, 60 матча

    27.06.2025

