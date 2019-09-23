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Бюджет ЦСКА в сезоне-2018/19 составил более 2,8 миллиарда рублей. Это на 500 милллионов больше, чем у «Химок»

11:30
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Бюджет ЦСКА в сезоне-2018/19 составил более 2,8 миллиарда рублей, а подмосковных «Химок» — более 2,3 миллиарда рублей, сообщают «РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Единой лиги ВТБ.

В первую тройку клубов лиги по размеру бюджета в прошлом сезоне вошел «Зенит» — более 1,8 млрд рублей. Однако бюджет перербуржского клуба стал самым эффективным, так как прибыль «Зенита» по итогам сезона составила почти 76 миллионов рублей.

А самым неэффективным из бюджетов российских клубов лиги стал бюджет «Локомотива-Кубани», где расходы превысили доходы более чем на 54 млн рублей.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190923/1558994521.html

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