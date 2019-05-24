Бюджет ЦСКА не увеличится, команду ждет обновление

Бюджет ЦСКА на будущий сезон останется на нынешнем уровне, поэтому клубу будет сложнее полностью сохранить состав, одержавший победу в Евролиге. Об этом сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

ЦСКА 19 мая стал победителем Евролиги, одержав в финале турнира победу над турецким клубом "Анадолу Эфес".

- После победы будет сложно удержать всех, чемпионы стоят дороже, - цитирует ТАСС Ватутина. - У нас заканчиваются девять контрактов, и все подорожает, в то время как бюджет клуба останется прежним. Поэтому менеджменту клуба предстоит еще более сложная работа.

Конечно, хотелось бы всех сохранить, но бюджет останется прежним, и чисто математически не будет возможности удержать всех лидеров, команду ждет обновление. Насколько оно будет серьезным, решат переговоры. Все определяет рынок, возможно, кому-то нужны будут новые моральные вызовы, кому-то - финансы. Но пока рано об этом говорить конкретно.