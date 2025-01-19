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Сегодня, 18:15

Идову — о победе «Локомотива» над ЦСКА: «Атмосфера вообще топ! Увидел хороший баскетбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива-Кубани» над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ (106:104).

«ЦСКА — московская команда, вторая из «Кубани», но это «Локомотив»! Болел я за хороший баскетбол, что я и увидел. Очень этому рад. Атмосфера на баскетболе лучше, чем на РПЛ? Топ, вообще! Полные трибуны, кричали, болели. Особенно в четвертой четверти», — сказал Идову «СЭ».

Краснодарцы победили москвичей во второй раз за месяц — 22 декабря они выиграли на своем паркете (69:65).

ЦСКА потерпел четвертое поражение в 26 играх регулярного чемпионата, «Локомотив» одержал 20-ю победу при шести поражениях.

Брайн Идову
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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