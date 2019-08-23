Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой успеет восстановиться к старту сезона, сообщил «Известиям» рассказал источник в армейском клубе. 25-летний баскетболист получил травму на товарищеском турнире в Италии.

Он не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2019. На полное восстановление ему понадобится еще 2-3 недели.