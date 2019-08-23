Боломбой успеет восстановиться к старту сезона
04:31
Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой успеет восстановиться к старту сезона, сообщил «Известиям» рассказал источник в армейском клубе. 25-летний баскетболист получил травму на товарищеском турнире в Италии.
Он не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2019. На полное восстановление ему понадобится еще 2-3 недели.
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https://iz.ru/912993/timur-ganeev/letnii-lazaret-bolomboi-uspeet-vosstanovitsia-k-startu-sezona