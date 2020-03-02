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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Боломбой продлил контракт с ЦСКА

10:22
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Форвард Джоэл Боломбой подписал новый контракт с ЦСКА до окончания сезона-2021/22, сообщает официальный сайт московского клуба.

26-летний игрок сборной России выступает за армейцев с 2018 года. Уже в дебютном сезоне Боломбой помог ЦСКА выиграть чемпионские титулы в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

Осенью 2018 года уроженец Донецка получил российское гражданство и принимал участие в квалификационных матчах чемпионатов мира и Европы в составе сборной России.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18564

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