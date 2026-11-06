Богачев — об инициативе РФБ ежегодно отчислять в фонд «Резерв» 5 процентов от зарплатной ведомости: «Эта идея абсолютно мертва»

Президент УНИКСа Евгений Богачев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об инициативе РФБ, согласно которой клубы четырех лиг чемпионата России будут ежегодно отчислять в фонд «Резерв» 5 процентов от зарплатной ведомости. Собранные средства планируют направлять тренерам и спортивным школам, воспитавшим игроков.

«Я отрицательно отношусь к этой инициативе по ряду причин. Сейчас очень непростая экономическая ситуация в стране. Наши спонсоры — банки и компании нефтегазового сектора, — переживают сложный период, и с каждым годом находить деньги на спорт им становится все тяжелее. Наш бюджет сокращается каждый новый сезон. А как спонсоры отреагируют на то, если мы скажем им, что 5 процентов от зарплатной ведомости мы должны перечислять в федерацию. Для чего? Зачем?

Откуда взять дополнительные средства? У нас что есть станок, который печатает банкноты? Надо же понимать, что сейчас цены растут во всех областях. Гораздо дороже стали перелеты, гостиницы. А теперь такая идея? Не знаю, кто ее поддержит из руководителей профессиональных клубов. Я готов дать другую — пусть РФБ закрывает клубам по 10 процентов от их бюджетов? Пусть работают с правительством, спонсорами, аккумулируют средства и помогают клубам. Почему нет?



Если серьезно, то за все эти годы руководство РФБ было у нас в Татарстане всего один раз. Им надо почаще выезжать в регионы, чтобы понимать ситуацию на местах. Мы и так еле держимся. В высшем дивизионе выступает всего 11 клубов. Из них конкурентоспособны — только пять-шесть. Минск и Астана покинули турнир из-за финансовых сложностей. В Суперлиге — 14 команд, но в Высшей лиге осталось совсем мало коллективов. Поэтому эта идея абсолютно мертва. Если не сказать грубее. Если нам навяжут эти отчисления, то мы будем платить, но уровень упадет еще ниже.

Или представим другую ситуацию. Если нам вновь предоставится возможность выступать в еврокубках? До отстранения мы показывали там приличные результаты, а ЦСКА каждый год боролся за титул. Чтобы сейчас играть на равных с клубами Евролиги из Испании, Греции, Турции, Франции (где бюджеты выросли в два раза с 2022 года), нам потребуется подписывать более высокооплачиваемых игроков? А значит РФБ будет получать с этого супервыгоду. Куда это годится?

И последнее. Мы содержим команду, которая выступает в первенстве ДЮБЛ, где очень странный календарь. Они не играют по два-три месяца. Все это время мы платим зарплаты, — игрокам, тренерам, персоналу. Перечисляем деньги федерации за регистрацию игроков. Поверьте, РФБ и так имеет солидный доход от профессиональных клубов», — сказал Богачев «СЭ».

УНИКС с пятью победами и двумя поражениями в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ располагается на четвертой строчке турнирной таблицы. 6 ноября команда сыграет с «Автодором».