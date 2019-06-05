16:33 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Боб Доневалд покинул "Локомотив"

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"Локомотив" принял решение не продлевать контракт с главным тренером Бобом Доневалдом, информирует пресс-служба клуба. Под его руководством клуб в минувшем сезоне дошел до четвертьфинала серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Имя нового тренера команды будет объявлено в ближайшее время.

До переезда в Краснодар 51-летний специалист возглавлял китайский клуб "Jilin Northeast Tigers"Доневалд успел поработать в трех клубах НБА: он был ассистентом главного тренера в "Шарлотт""Нью-Орлеан" и "Кливленде".

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Дополнительная информация

https://lokobasket.com/news/69891/

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