Боб Доневалд покинул "Локомотив"

"Локомотив" принял решение не продлевать контракт с главным тренером Бобом Доневалдом, информирует пресс-служба клуба. Под его руководством клуб в минувшем сезоне дошел до четвертьфинала серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Имя нового тренера команды будет объявлено в ближайшее время.

До переезда в Краснодар 51-летний специалист возглавлял китайский клуб "Jilin Northeast Tigers". Доневалд успел поработать в трех клубах НБА: он был ассистентом главного тренера в "Шарлотт", "Нью-Орлеан" и "Кливленде".

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