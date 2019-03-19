Боб Доневалд – новый главный тренер "Локомотива"

Американец Боб Доневалд стал новым главным тренером "Локомотива", сообщает официальный сайт команды. До переезда в Краснодар 51-летний специалист возглавлял китайский клуб "Jilin Northeast Tigers".

Доневалд успел поработать в трех клубах НБА: он был ассистентом главного тренера в "Шарлотт", "Нью-Орлеан" и "Кливленде".

Ранее стало известно, что Владе Йованович покинул россйскую команду. 45-летний сербский специалист работал в клубе с лета 2018 года.

– Боб Доневалд добивался серьезных успехов на уровне сборных и имеет опыт работы в НБА. Рассчитываем, что он поможет "Локо" добиться тех серьезных задач, которые стоят перед командой в Лиге ВТБ. Мы благодарим Владе Йовановича за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. На определенном этапе он придал нам стабильности и добился вместе с "Локо" важных побед. Но на решающем отрезке сезона команда забуксовала и не показала результат. В последнее время нам не хватало нужных тактических решений, сплоченности и взаимопонимания, которые необходимы для побед в ключевых матчах, – приводит слова президента команды Андрея Ведищева.

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