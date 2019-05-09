Боб Доневальд: "Надо оставаться командой и не поддаваться эмоциям"

Главный тренер "Локомотива" Боб Доневальд прокомментировал поражение от "Зенита"​ (78:94) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира. Счет в серии: 2-1 в пользу питерцев.

– Сегодня "Зенит" больше заслужил победу. Главное для нас сейчас – оставаться командой, не поддаваться эмоциям. Сегодня нашей проблемой была недостаточная агрессия в защите. Даже по количеству фолов, которые мы совершили, заметно, что мы не слишком плотно держали соперника. Соперник воспользовался этим и забил очень много свободных бросков, – приводит слова Доневальда пресс-служба Лиги ВТБ.

Четвертый матч пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге. Победитель серии сыграет в полуфинале с ЦСКА.

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