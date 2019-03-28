Боб Доневалд: "Это хороший старт моей работы с "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Боб Доневалд остался доволен игрой своей команды против "Цмоки-Минск"​ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (97:66). Это была первая игра красно-зеленых под руководством американского специалиста

– Мы проделали хорошую работу, – цитирует пресс-служба клуба Доневалда. – Отлично двигали мяч, сделали 28 результативных передач. Нам здорово удались первые минуты, а в борьбе за подборы сильно смотрелись на протяжении всего матча. Защита тоже была на уровне. В общем, есть вещи, в которых нужно добавлять, но это хороший старт моей работы с "Локо".