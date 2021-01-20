Блэк о игре с Брайантом: «Для Коби не существовало такого слова, как усталость»

Новичок «Зенита» Тарик Блэк в интервью «Известиям» поделился впечатлениями от трех сезонов, проведенных с Коби Брайантом в «Лейкерс».

— Каким был легендарный игрок в общении, в бытовых вопросах?

— В первую очередь это суперталант и великолепный человек. Он так любил баскетбол, что на каждую игру выходил, как на праздник. Постоянно совершенствовал свое тело на тренировках. Казалось бы, ты Коби Брайант, живая легенда, за плечами у тебя пять чемпионских титулов, но ты остаешься в зале после каждого занятия. Это выдающийся пример для всех игроков. Таких успехов, как у Коби, можно достичь только за счет колоссального труда. Каким бы талантом ты ни был.

— При этом говорят, что Коби очень жестко относился к своим партнерам, оказывал на них психологическое давление. Вы с этим сталкивались?

— Для Коби не существовало такого слова, как усталость. Он не понимал, как это — устать и некачественно бросить, открыться, сделать заслон. В таких ситуациях Брайант действительно мог жестко высказаться в твой адрес. Но я бы не назвал это буллингом. Это чемпионский менталитет и характер, которым он нас хотел заразить. Коби всегда хотел выигрывать и делал для этого всё возможное. Даже ценой повреждений и травм. Я думаю, за всю историю НБА было всего несколько игроков, которые могли практически в одиночку выиграть чемпионат. Одним из них был Брайант. Счастлив, что мне удалось поиграть с легендой.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в городе Калабасасе (штат Калифорния). Причиной гибели стало крушение вертолета. На борту также находилась его дочь Джианна и еще семь человек. Ни один из них не выжил.