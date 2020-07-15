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Билли Бэрон стал игроком «Зенита»

12:13
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«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Билли Бэроном, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

29-летний американец заключил с сине-бело-голубыми контракт на два года. Предыдущие два сезона Бэрон провел в «Црвене Звезде». В сезоне-2019/20 он провел 26 матчей в Евролиге за сербскую команду, набирая 11,6 очка, 2,7 подбора и 2,2 ассиста в среднем за игру с точностью бросков из-за дуги в 40,3 процента.

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