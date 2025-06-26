Баскетбол
26 июня, 19:42

Бэйкон — об уходе из «Зенита»: «Это не прощание — это «до скорой встречи»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший игрок «Зенита» Дуэйн Бэйкон обратился к болельщикам команды.

«Зенит» объявил об уходе 29-летнего американца 26 июня. У него истек контракт с клубом.

«Я хочу поблагодарить каждого из вас. Это не прощание — это «до скорой встречи». Я всегда буду с вами. Спасибо вам. Я навсегда — «Зенит», — заявил Бэйкон, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Бэйкон выступал за «Зенит» с 2024 года. В прошедшем сезоне он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и стал серебряным призером лиги.

Источник: БК «Зенит»
Баскетбол
БК Зенит
