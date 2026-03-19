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19 марта, 19:21

«БЕТСИТИ Парма» дома победила УНИКС

Анастасия Пилипенко

«БЕТСИТИ Парма» в домашнем матче Единой лиги ВТБ одержала победу над УНИКСом — 80:77.

В составе хозяев самым результативным игроком стал Виктор Сэндерс, на счету которого 28 очков. У гостей 18 очков набрал Маркус Бингэм.

«БЕТСИТИ Парма» с 19 победами в 34 играх занимает пятое место в турнирной таблице. УНИКС с 27 победами в 32 матчах идет на второй строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 80:77 (16:27, 25:22, 23:20, 16:8)

19 марта. Пермь. «УДС Молот».

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Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
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