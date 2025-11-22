Баскетбол
Сегодня, 16:57

«БЕТСИТИ Парма» нанесла УНИКСу второе поражение в сезоне

Руслан Минаев

«БЕТСИТИ Парма» дома обыграла УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:82.

У хозяев самым результативным игроком стал Глеб Фирсов — 19 очков. У гостей по 17 очков набрали Дмитрий Кулагин и Джален Рэйнольдс.

«БЕТСИТИ Парма» одержала 7-ю победу в 12 матчах и занимает 6-е место в таблице чемпионата. УНИКС потерпел второе поражение в 12 играх и лидирует в таблице Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 90:82 (33:19, 31:17, 10:23, 16:23)

22 ноября. Пермь. «УДС Молот».

БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
  • Николай Шибаев

    Великолепная Парма с Пашутиным! Зрелище борьбы,кто смотрел!

    22.11.2025

    • Баскетболист Елатонцев готов обсуждать расторжение контракта с «Локо» по соглашению сторон

