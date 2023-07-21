Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:44

«Бешикташ» и «Фенербахче» станут участниками Суперкубка Единой лиги ВТБ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что «Бешикташ» и «Фенербахче» сыграют в Суперкубке.

Также в турнире примут участие шесть лучших команд по итогам прошлого сезона Единой лиги ВТБ — УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и московский МБА.

Кущенко отметил, что «Фенербахче» является постоянным участником турнира с большим количеством поклонников, а «Бешикташ» — команда Еврокубка, которая также всем известна на международной арене.

«Надеемся, что в Москве на «ВТБ-Арене» все увидят и услышат знаменитых турецких болельщиков, которые всегда активно поддерживают свои команды на выездах», — цитирует Кущенко ТАСС.

Он также поблагодарил прошлых участников суперкубка сербские «Мегу» и «Партизан», подчеркнув, что в этом году уровень зарубежных команд не хуже.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 21 по 24 сентября в Москве. Турнир носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является «Зенит».

Источник: https://tass.ru/sport/18330283
БК Бешикташ
БК Фенербахче
0
Читайте также
Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
Клуб КХЛ «Трактор» уволил директора по спортивному развитию Шинина
В России изменят систему оплаты ЖКУ
В Кремле отреагировали на заявление МО Украины о судах в Черном море
Клип SHAMAN на песню «Мой бой» набрал 1 млн просмотров на YouTube за сутки
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихоненко: «Приложу все силы, чтобы помочь УНИКСу защитить титул в предстоящем чемпионате»
Новости
RSS RSS
Все новости