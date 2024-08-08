Баскетбольный «Зенит» завершил комплектование состава

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что переход Дуэйна Бэйкона стал последним трансфером петербургского клуба этим летом.

«Команда полностью сформирована и в ближайшее время начнет готовиться к сезону, — подчеркнул «СЭ» Церковный. — Ожидать еще в составе можно лишь воспитанников нашей академии».

Помимо Бэйкона новичками команды стали Ксавьер Мун, Александр Щербенев, Омари Спеллмен, Андрей Воронцевич и Алекс Пойтресс. Команду покинул Томас Эртель, Тимофей Герасимов, Кайл Курич, Джувэн Морган, Андрей Зубков, Боян Дублевич. Артем Клименко, Сергей Торопов и Джош Карлтон.

24 августа сине-бело-голубых ждет товарищеский матч с «Тамбовом». В конце августа команда Чави Паскуаля отправится на тренировочный сбор в Турцию, где проведет три матча. 5-6 сентября «Зенит» сыграет в Кубке Кондрашина и Белова, а 12-14 сентября — в Суперкубке.