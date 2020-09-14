Баскетбольный «Зенит» представил команду на предстоящий сезон

12 сентября состоялась презентация команды «Зенит» сезона- 2020/21.

Вручение новой формы к сезону сопровождалось проведением аналогии игрока с историческим персонажем. Например, Виталий Фридзон, известный своей меткостью, был сравнен с ковбоем. Артурас Гудайтис, самый большой игрок команды, нашел себя в сравнении с Гулливером, а снайпер Билли Бэрон — с Робином Гудом.

Завершилась церемония общим фото, которое также претерпело изменения в связи с необходимыми мерами безопасности. Пришедшие на церемонию расположились вне «чистой зоны», но все равно смогли попасть на кадр.