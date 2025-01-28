Баскетбольный клуб «Самара» может стать банкротом

Баскетбольный клуб «Самара» может стать банкротом, сообщает Baza.

По сведениям источника, проведение ближайших матчей находится под вопросом. Проблемы с финансированием есть как у мужской, так и у женской команд. Президент «Самары» Камо Погосян подтвердил проблему с деньгами, однако сообщил, что клуб постарается сделать так, чтобы матчи не были сорваны.

На сайте единого федерального реестра «Федресурс» уже появилось заявление о намерении на банкротство.

«Самара» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 7 побед в 27 матчах.