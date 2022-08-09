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Сегодня, 17:29

«Химки» назвали состав на сезон-2022/23

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Баскетбольные «Химки» определились с составом на новый сезон. Команда под руководством Андрея Мальцева примет участие в чемпионате Суперлиги и Кубке России.

Новичками подмосковной команды стали защитники Александр Варнаков, Артем Чеваренков, Дмитрий Незванкин, форварды Дмитрий Коршаков, Юрий Першин, Михаил Малейко и центровой Евгений Фидий, сообщает официальный сайт клуба.

Из прошлогоднего состава был сохранен костяк в лице Артема Вострикова, Александра Мальцева, Дмитрия Кадошникова, Александра Курбатова, Даниила Зиборова и Глеба Суворова.

На данный момент команда тренируется на домашней площадке, в Баскетбольном центре «Химки». С 19 августа по 5 сентября химчан ждет сбор в Кисловодске.

БК Химки
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