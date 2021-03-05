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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Баскетбольный ЦСКА рассматривает вариант переезда в Крылатское после сезона-2020/21

16:57
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Московский ЦСКА после завершения сезона-2020/21 может переехать в «Баскет-холл» в Крылатском.

В начале 2021 года стало известно, что Министерство обороны РФ проведет масштабную реконструкцию и модернизацию объектов ЦСКА. В связи с этим баскетбольный клуб в июне будет должен покинуть УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, где команда проводит домашние матчи Единой лиги ВТБ. В Евролиге ЦСКА играет в «Мегаспорте».

«Вариант с переездом в Крылатское рассматривается, но решение еще не принято, — приводит ТАСС слова пресс-атташе ЦСКА Николая Цынкевича. — Рассматривается несколько вариантов, Крылатское — один из них. Когда решение будет принято, сказать не могу. Для нас сейчас важно не столько место, где мы будем играть, сколько место, где будут тренироваться и восстанавливаться основная и две молодежные команды, где будут работать офис клуба и магазин, где будет размещен музей и прочая клубная инфраструктура».

По словам Цынкевича, клуб рассматривает все арены в Москве.

«Срок переезда — пока у нас не будет решен вопрос с постоянным залом, поскольку УСК ЦСКА мы теряем этим летом. Когда у нас будет понимание, где мы будем размещаться на постоянной основе, тогда и решится вопрос», — добавил пресс-атташе клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10845345

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