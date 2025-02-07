Баскетболисты «Зенита» не смогли вылететь в Пермь на игру с «Пармой»

Вылет баскетболистов «Зенита» в Пермь был отложен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба питерского клуба.

«Зенит» сообщает, что по независящим от клуба причинам вылет основной команды в Пермь был отложен. Первоначальный дневной рейс был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Чартерный рейс по аналогичной причине также был заблокирован», — говорится в сообщении команды.

Сине-бело-голубые планируют вылететь ночным рейсом с предполагаемым прилетом в Пермь утром, если со стороны Росавиации не будет никаких ограничений.

В Перми у «Зенита» на 8 февраля запланирована игра с «Пармой». Матч должен начаться в 15.30 по московскому времени.