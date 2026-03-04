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4 марта, 16:59

Баскетболисты «Пармы» Картер и Адамс не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев

Баскетболисты «Пармы» Террелл Картер и Джейлен Адамс не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщается в Telegram-канале клуба.

В среду, 4 марта, «Парма» на домашнем паркете встречается с красноярским «Енисеем».

«Сегодня сыграем без Джейлена и Террелла. В связи с событиями на Ближнем Востоке наши легионеры пока не могут вылететь из Дубая. Клуб в оперативном режиме решает возникающие вопросы и по согласованию с игроками предпринимает все необходимые меры. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет разрешена», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань» и казанского УНИКСа также не могут вернуться в Россию из-за закрытого воздушного пространства в Катаре и ОАЭ.

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