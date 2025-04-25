Баскетболисты Лиги ВТБ признали Найта лучшим игроком регулярки-2024/25, Мартин и Тримбл вошли в топ-3

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан защитник УНИКСа Маркос Найт, набравший 140 баллов. Более чем на 50 пунктов от него отстал лучший снайпер чемпионата Джеремайя Мартин из «Уралмаша» (88), третьим финишировал защитник ЦСКА Мело Тримбл (77).

35-летний американец пропустил всего три из 44 игр регулярки, а также стал Х-фактором победной серии УНИКСа из 16 матчей. Генменеджеры назвали его игроком с лучшими лидерскими качествами (три голоса из 12), а также лучшим защитником наряду с Джеремайей Мартином и Алексой Аврамовичем. И цифры это наглядно подтверждают. Найт стал вторым снайпером сезона (16,8 очка в среднем за игру), реализовал 42% трехочковых, вошел в топ-10 по эффективности (18,9) и перехватам (1,6).

Отметим, что в голосовании, проводимом «СЭ» в этом месяце, поучаствовали 143 баскетболиста — по 12 от каждой команды Единой лиги (от «Енисея» — 11). Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярки-2024/25. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один.

В прошлом году первое место в опросе занял канадец Ксавьер Рэтан-Мэйс (170 баллов), летом 2024-го сменивший «Енисей» на «Реал».