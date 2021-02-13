Баскетболист «Зенита» Пангос назвал победу над ЦСКА заслуженной

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос прокомментировал победу на ЦСКА (74:71) в матче Единой лиги ВТБ. Канадский баскетболист стал самым результативным игроком своей команды, набрав 17 очков и 6 передач.

— Мы действительно здорово сыграли с ЦСКА, — сказал «СЭ» Кевин Пангос. — Были агрессивны в защите, здорово разыгрывали мяч в нападении. На мой взгляд, это заслуженная победа. Почему мы отдали сопернику инициативу в последней четверти? Нам противостояла очень сильная команда, которая к тому же играла дома, при своих болельщиках. Конечно, они постарались организовать погоню. Нам было нелегко, но мы не стали паниковать на последней минуте и довели дело до логического завершения. Конечно, нам важно было выиграть в Москве после серии выездных поражений. Это хороший момент, надеюсь он придаст нам дополнительной уверенности.

Завтра 28-летний Пангос дебютирует в Матче всех звезд Лиги ВТБ.

— Я жду классного шоу и в тоже время интересного соперничества между иностранными и русскими игроками, — продолжил Пангос. — Надеюсь, что болельщики классно проведут время, а мы зарядимся позитивом перед решающими играми сезона.

(Тимур Ганеев)