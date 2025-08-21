Баскетболист Воронцов назвал любимых разыгрывающих

16-летний разыгрывающий МБА-МАИ Вадим Воронцов в интервью «СЭ» рассказал, что старался быть похожим на легенду ЦСКА Милоша Теодосича.

— Кто у тебя любимый разыгрывающий? В Европе или НБА.

— Мне нравится смотреть на низких разыгрывающих, так что, я бы сказал, в Евролиге мои фавориты — это Факундо Кампаццо и Ти Джей Шортс. В НБА выделю Джейлена Брансона.

— Плотно общаетесь с Егором Деминым? Следили за его сезоном в NCAA?

— С Егором мы сейчас прям плотно не общаемся, все-таки живем в разных часовых поясах. Но я следил за его выступлением в США, смотрел несколько игр BYU целиком.

— Веришь, что он закрепится в ротации «Бруклина» уже в своем первом сезоне?

— Егор — талантливый разыгрывающий, который очень хорошо видит площадку. А если прибавить к этому его антропометрию для позиции первого номера, то, думаю, любой тренер хотел бы иметь такого игрока на паркете.

— Как в «Реале» реагировали на успехи Демина и Уго Гонсалеса на драфте НБА?

— Перед драфтом мы даже спорили, кто уйдет под каким пиком, и когда Егора взяли под восьмым номером, то все удивились. Думали, что он не попадет в топ-10, но все были искренне рады за него. Как и за Уго, который также ушел в первом раунде.

— Демин рассказывал, что для него ролевой моделью в России был Алексей Швед. Для тебя тоже или нравились другие игроки?

— Честно, среди русских игроков у меня не было ролевой модели. Когда я играл в ЦСКА, то моим любимым игроком был Милош Теодосич. Я пытался все повторять за ним, и порой что-то получалось. У серба уникальная техника.