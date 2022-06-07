Клайберн: «ЦСКА дал мне возможность построить свое наследие»

Форвард Уилл Клайберн прокомментировал свой уход из ЦСКА.

«Как известно, всему рано или поздно приходит конец. Наша семья провела в России большую часть детства наших детей. Это был действительно дом вдали от дома. Мне посчастливилось быть частью чего-то действительно особенного в этом клубе. ЦСКА дал мне возможность построить здесь наследие. Тем не менее одним из величайших достижений в моей жизни была победа в Евролиге с этим клубом. Нереальное чувство! У нас есть прекрасные воспоминания и не очень. И все же, с учетом сказанного, я бы ничего не изменил.

За годы работы в ЦСКА я познакомился с потрясающими людьми. И должен сказать, многие из них превратили меня в игрока, которым я являюсь сегодня. Всегда чувствовал, что мы вместе, ребята. Все разговоры, шутки, хи-хи-ха-ха, тренировки, ужины, объятия и сражения на площадке навсегда останутся в памяти, несмотря ни на что! Спасибо вам, ребята, за все! Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас до конца!» — приводит официальный сайт армейцев слова Клайберна.

Клайберн выступал за ЦСКА с 2017 года. 32-летний американец выиграл с московским клубом три титула чемпиона Единой лиги ВТБ и России и стал чемпионом Евролиги-2018/19.