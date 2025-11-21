Баскетбол
Сегодня, 17:55

Баскетболист Елатонцев готов обсуждать расторжение контракта с «Локо» по соглашению сторон

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

По информации «СЭ», баскетболист Кирилл Елатонцев готов разговаривать с руководством «Локомотива-Кубань» о выходе из контракта по соглашению сторон (соглашение действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления до 2029 года). Более того, центровой сборной России может рассмотреть и варианты с продолжением карьеры в краснодарском клубе, потому что игрок понимает ту роль, которую сыграл «Локо» в его жизни.

В любом случае стороны должны договориться полюбовно. Готовы ли к этому представители краснодарского клуба? Готов ли игрок начать все с чистого листа? Пройдена ли точка невозврата? Как все разрешится — узнаем в ближайшее время.

Все подробности конфликта между клубом и игроком можно прочитать в материале «СЭ».

Кирилл Елатонцев.Два миллиона долларов и повестка в военкомат. Подробности конфликта «Локо» с лучшим молодым центровым страны
