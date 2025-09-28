Баскетболист ЦСКА Джекири назвал Жоао Виктора любимым футболистом

Баскетболист ЦСКА Тони Джекири в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о футбольном клубе.

«Я знаю много о футбольном ЦСКА. Постоянно хожу на игры. Этот год должен стать хорошим для них. У них классные футболисты. Буду смотреть и болеть за клуб. Любимый футболист? Жоао Виктор (защитник ЦСКА. — Прим. «СЭ»)!» — сказал Джекири «СЭ».

Перед матчам 10-го тура РПЛ с «Балтикой» футбольный клуб ЦСКА устроил представление состава баскетбольной команды армейцев на новый сезон.