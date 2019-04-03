Баландин был дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония

Выступавший за "Автодор" баскетболист Роман Баландин понес четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил вследствие того, что в его пробе был обнаружен мельдоний.

Во вторник на сайте РУСАДА появилась информация о том, что Российская федерация баскетбола дисквалифицировала игрока саратовского "Автодора" Баландина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация 21-летнего баскетболиста отсчитывается с 19 мая 2017 года.

- Баскетболист был дисквалифицирован за мельдоний, - приводит ТАСС сообщение РУСАДА.