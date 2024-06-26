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Сегодня, 15:30

Бако продлил контракт с УНИКСом

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Центровой сборной Бельгии по баскетболу Исмаэль Бако продлил контракт с казанским УНИКСом по схеме «1+1».

«Очень рад продолжить свой путь с клубом! Я мотивирован работать еще усерднее, чтобы в предстоящем чемпионате добиться с командой больших успехов. Благодаря болельщикам и друзьям, которые появились за год, в Казани я чувствую себя как дома», — приводит слова бельгийца Telegram-канал УНИКСа.

28-летний Бако в сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ принял участие в 41 матче. В среднем он зарабатывал 7,3 очка, совершил 5,8 подбора за 24 минуты игрового времени. Баскетболист также является лидером сезона по количеству блок-шотовв за матч — 1,8.

Баскетбол
БК УНИКС
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