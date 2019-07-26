Айон стал игроком "Зенита"

Центровой Густаво Айон перешел в "Зенит", информирует пресс-служба клуба. Контракт мексиканца с петербуржцами рассчитан на один год.

Профессиональная карьера Айона началась в клубе"Хальконес де Халапа" из Веракруза.

Через череду испанских и латиноамериканских клубов он дорос до НБА и в 2011 году дебютировал за "Новый Орлеан". Он провел в лиге четыре сезона, успев также поиграть за "Орландо", "Милуоки" и "Атланту".



В Европу он перебрался в 2014 году, когда подписал контракт с мадридским "Реалом", в составе которого дважды выиграл Евролигу, дважды попал во вторую пятерку Евролиги, четырежды побеждал в чемпионате Испании, трижды – в национальном кубке и в Межконтинентальном кубке ФИБА, а в следующем сезоне мексиканец стал MVP Кубка Испании.



В завершившемся сезоне Евролиги Айон провел 31 матч, в среднем набирая 8,3 очка, делая 6 подборов и 2,9 результативной передачи. В чемпионате Испании-2018