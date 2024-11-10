«Зенит» победил «Автодор» в гостевом матче
«Зенит» в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Автодор» — 88:84.
Питерцы одержали шестую победу подряд.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 84:88 (20:34, 25:16, 16:21, 23:17)
«Автодор»: Агада (19 + 10 передач + 7 подборов), Халдеев (17), Кантер (14), Джонс (13 + 5 подборов), Беслач (11 + 6 подборов).
«Зенит»: Бэйкон (25 + 7 подборов), Пойтресс (14), Мун (14), Спеллмэн (11).
10 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».
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