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«Зенит» победил «Автодор» в гостевом матче

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«Зенит» в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Автодор» — 88:84.

Питерцы одержали шестую победу подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 84:88 (20:34, 25:16, 16:21, 23:17)

«Автодор»: Агада (19 + 10 передач + 7 подборов), Халдеев (17), Кантер (14), Джонс (13 + 5 подборов), Беслач (11 + 6 подборов).

«Зенит»: Бэйкон (25 + 7 подборов), Пойтресс (14), Мун (14), Спеллмэн (11).

10 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Автодор
БК Зенит
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