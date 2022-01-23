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Сегодня, 16:43

«Зенит» в гостях победил «Автодор»

«Зенит» в гостях победил «Автодор» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
Иван Шитик
Корреспондент

«Зенит» в гостях победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга взяла верх со счетом 93:75.

В составе победителей больше всего очков на счету защитника Билли Бэрона (18). У «Автодора» чаще других отличался Кенни Чери (17).

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице, «Автодор» — на четвертом.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:93 (26:28, 13:23, 18:16, 18:26)

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
БК Автодор
БК Зенит
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