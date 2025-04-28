УНИКС победил «Автодор» в третьем матче и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде одержал победу над «Автодором» в третьем матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ — 95:59.

Лучшую результативность в составе гостей продемонстрировал Дэрран Хиллиард — 20 очков. У хозяев больше всего очков на счету Джамала Джонса (17).

Казанская команда выиграла серию со счетом 3-0 и вышла в полуфинал плей-офф, где сыграет против победителя противостояния ЦСКА — «Пари НН» (московский клуб ведет 2-0 в серии).

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 59:95 (13:25, 13:22, 10:25, 23:23)

«Автодор»: Джонс (17), Агада (10), Беслач (9)

УНИКС: Хиллиард (20), Рэйнольдс (19), Акун-Перселл (12)

28 апреля. Саратов. «ДС Кристалл».

Счет в серии: 0-3