УНИКС победил «Автодор» в третьем матче и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
УНИКС на выезде одержал победу над «Автодором» в третьем матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ — 95:59.
Лучшую результативность в составе гостей продемонстрировал Дэрран Хиллиард — 20 очков. У хозяев больше всего очков на счету Джамала Джонса (17).
Казанская команда выиграла серию со счетом 3-0 и вышла в полуфинал плей-офф, где сыграет против победителя противостояния ЦСКА — «Пари НН» (московский клуб ведет 2-0 в серии).
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 59:95 (13:25, 13:22, 10:25, 23:23)
«Автодор»: Джонс (17), Агада (10), Беслач (9)
УНИКС: Хиллиард (20), Рэйнольдс (19), Акун-Перселл (12)
28 апреля. Саратов. «ДС Кристалл».
Счет в серии: 0-3
