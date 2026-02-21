УНИКС в гостях обыграл «Автодор» с разницей в 36 очков

УНИКС в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Автодором» — 101:65.

В составе гостей самым результативным игроком стал Маркус Бингэм, на счету которого 26 очков. У хозяев 21 очко набрал Григорий Мотовилов.

«Автодор» с 5 победами в 29 играх занимает 10-е место в турнирной таблице. УНИКС с 25 победами в 28 матчах идет на второй строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 65:101 (13:18, 14:22, 18:26, 20:35)

21 февраля. Саратов. «ДС Кристалл».