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Сегодня, 21:12

УНИКС победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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УНИКС на выезде обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:68.

Больше всего очков набрали форвард Душан Беслач из саратовской команды (18) и атакующий защитник казанцев Артем Комолов (16).

УНИКС с 13 победами при 5 поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице. «Автодор» (7 побед и 11 поражений) располагается на 8-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 68:86 (15:23, 17:19, 17:19, 19:25)

9 декабря. Саратов. «ДС Кристалл»

Баскетбол
БК Автодор
БК УНИКС
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