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6 декабря 2025, 15:37

УНИКС выиграл у «Автодора» и возглавил таблицу Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев

УНИКС на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:58. Игра проходила на арене «ДС Кристалл» в Саратове.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Маркус Бингэм — 17 очков. У саратовского клуба 14 очков набрал Ален Хаджибегович.

УНИКС одержал 11-ю победу в 13 матчах и возглавил таблицу чемпионата. «Автодор» с 12 поражениями в 14 играх — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 58:74 (15:21, 17:22, 8:18, 18:13)

6 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».

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БК Автодор
БК УНИКС
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