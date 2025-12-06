УНИКС выиграл у «Автодора» и возглавил таблицу Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:58. Игра проходила на арене «ДС Кристалл» в Саратове.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Маркус Бингэм — 17 очков. У саратовского клуба 14 очков набрал Ален Хаджибегович.

УНИКС одержал 11-ю победу в 13 матчах и возглавил таблицу чемпионата. «Автодор» с 12 поражениями в 14 играх — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 58:74 (15:21, 17:22, 8:18, 18:13)

6 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».