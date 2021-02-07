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УНИКС переиграл «Автодор» и одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

18:00
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УНИКС одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиге ВТБ. Казанская команда на выезде переиграла «Автодор» — 110:97.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 97:110 (22:27, 16:37, 22:23, 37:23)

7 февраля. Саратов. «ДС Кристалл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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