УНИКС переиграл «Автодор» и одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ
18:00
УНИКС одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиге ВТБ. Казанская команда на выезде переиграла «Автодор» — 110:97.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 97:110 (22:27, 16:37, 22:23, 37:23)
7 февраля. Саратов. «ДС Кристалл».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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