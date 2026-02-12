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«Самара» на выезде победила «Автодор»

Анастасия Пилипенко

«Самара» в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержала победу над «Автодором» — 95:87.

В составе гостей самым результативным игроком стал Никита Михайловский, на счету которого 25 очков. У хозяев 26 очков набрал Малик Ньюмэн.

«Автодор» с пятью победами в 27 играх занимает 10-е место в турнирной таблице. «Самара» с двумя победами в 27 матчах идет на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Самара» — 87:95 (18:17, 27:26, 17:21, 25:31)

«Автодор»: Ньюмэн (26 + 6 подборов), Хаджибегович (20 + 6 подборов), Земский (16 + 5 подборов), Пранаускис (13)

«Самара»: Михайловский (25 + 10 подборов + 6 передач), Минченко (20 + 7 подборов), Кулагин (18), Походяев (15), Шейко (12)

12 февраля. Саратов. «ДС Кристалл».

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БК Автодор
БК Самара
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