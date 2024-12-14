«Автодор» победил «Самару» в Единой лиге ВТБ
«Автодор» дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:75.
Самым результативным игроком встречи стал центровой самарцев Илья Попов, набравший 25 очков.
«Автодор» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» идет девятой.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Самара» — 81:75 (20:25, 16:16, 25:18, 20:16)
А: Кроуфорд (21 очко), Кантер (17), Джонс (15)
С: Попов (25), Амосов (13), Карданахишвили (11)
14 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».
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