"Автодор" расстался со всеми легионерами

Президент "Автодора" Владимир Родионов сообщил, что все иностранные игроки покинут команду. Саратовцы заняли лишь 11-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и не смогли пробиться в плей-офф.

– Мы рассчитались со всеми легионерами и пожелали им удачи в поисках новых клубов, – цитируют "Известия" Родионова. – Признаюсь, перед сезоном думал, что мы подписали сильных иностранных игроков, способных решить задачу выхода в плей-офф Единой лиги. Но не все они оправдали наши ожидания.

Евгений Пашутин продолжит тренировать "Автодор" в новом сезоне. У нас действующий контракт, поэтому это не какая-то тайна.