«Автодор» расстался с Рэйвонте Райсом
«Автодор» и защитник Рэйвонте Райс приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.
В двух стартовых матчах чемпионата Единой лиги ВТБ средняя статистика 27-летнего американца составила 4,5 очка, 2 подбора и 0,5 передачи.
— Мы приобретали Райса в качестве комбогарда, способного играть на позиции первого номера, — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов. — К сожалению, ему не удалось найти себя в команде, в первую очередь — в качестве разыгрывающего. Возможно, уровень Лиги ВТБ оказался для Райса слишком высоким. Желаем баскетболисту успехов в дальнейшей карьере.
? «АВТОДОР» РАССТАЛСЯ С РЭЙВОНТЕ РАЙСОМ— BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) October 18, 2019
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Баскетбольный клуб «Автодор» и Рэйвонте @rayrice24 РАЙС приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон.
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Дополнительная информация
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/3783-avtodor-rice-parted-ways