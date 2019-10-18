«Автодор» расстался с Рэйвонте Райсом

«Автодор» и защитник Рэйвонте Райс приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В двух стартовых матчах чемпионата Единой лиги ВТБ средняя статистика 27-летнего американца составила 4,5 очка, 2 подбора и 0,5 передачи.

— Мы приобретали Райса в качестве комбогарда, способного играть на позиции первого номера, — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов. — К сожалению, ему не удалось найти себя в команде, в первую очередь — в качестве разыгрывающего. Возможно, уровень Лиги ВТБ оказался для Райса слишком высоким. Желаем баскетболисту успехов в дальнейшей карьере.