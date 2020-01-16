«Автодор» расстался с американским защитником Карберри
«Автодор» и разыгрывающий Тобин Карберри приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, cообщается в официальном Twitter клуба.
Саратовский клуб подписал контракт с Карберри на один сезон в конце июля прошлого года. В конце августа 2019 года на тренировке 28-летний баскетболист получил частичный разрыв мышц передней поверхности правого бедра. Восстановление заняло около четырех месяцев.
23 декабря американский защитник дебютировал в составе «Автодора» в домашнем матче против «Зенита». В общей сложности Карберри провел в чемпионате Единой Лиги ВТБ три игры, где его средняя статистика составила 1,3 очка, 1,7 передачи, 0,7 подбора и 0,7 перехвата за 12:18 минуты.
? «АВТОДОР» РАССТАЛСЯ С ТОБИНОМ КАРБЕРРИ— BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) January 16, 2020
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Баскетбольный клуб «Автодор» и Тобин КАРБЕРРИ приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон. 28-летний американский ?? защитник продолжит карьеру в другом клубе.
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